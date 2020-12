Gabon: Madeleine Berre en visite au siège renové de l’ONE

L’Office national de l’emploi (ONE) a reçu ce mercredi 23 décembre 2020 la visite de la ministre de l’Emploi en charge de la Formation professionnelle, Madeleine Berre, en vue de constater les travaux de réhabilitation de son antenne régionale de l’Estuaire, sise à l’avenue de Cointet dans le 3ème arrondissement de Libreville. Des travaux réalisés grâce à un financement de la Banque mondiale alloué par l’Etat Gabonais à l’ONE dans le cadre de son programme d’amélioration de l’employabilité des jeunes.

C’est sous l’impulsion de Madeleine Berre que l’Office national de l’emploi a décidé d’effectuer, depuis juillet 2020, des travaux de construction et de réhabilitation des locaux de la direction générale et de l’antenne régionale de l’Estuaire. Objectif, rendre l’ONE plus attrayant afin de répondre de manière effective à ses ambitions.

Nouveau look, nouvelle façade d’entrée, plus de convivialité. En toile de fond, l’amélioration de l’écosystème et la politique de l’offre de l’emploi, comme l’a expliqué la ministre de l’emploi, Madeleine Berre. « Il était important pour nous de réfectionner le vieux bâtiment de l’ONE en le rendant plus attractif. Nous voulons améliorer la politique de l’emploi en donnant à l’ONE des moyens de se déployer sur l’ensemble du pays », a indiqué Madeleine Berre.

En parlant de déploiement, c’était l’occasion pour la ministre de l’Emploi d’annoncer la construction des antennes de l’ONE à Owendo, Ntoum et dans l’arrière pays, notamment à Franceville, Tchibanga, Makokou, Oyem, Koulamoutou, entre autres. Le but étant le renforcement des capacités de l’ONE sur l’ensemble des bassins d’emploi du pays.

Ce qu’il faut retenir c’est que le siège de l’Office national de l’emploi de Libreville est en passe de faire peau neuve. À ce jour, la réfection totale de la toiture, le revêtement des façades avant et latérale, la mise en conformité du réseau électrique ont été réalisés. Le reste des travaux, à savoir, la construction d’un bâtiment R+1 à l’annexe se poursuit.