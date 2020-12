Gabon: Madeleine Berre écarte l’idée d’une reprise des recrutements dans la Fonction publique

C’est au cours d’une interview accordée au quotidien L’Union le vendredi 18 décembre 2020 que le ministre de la Fonction publique Madeleine Berre a tenu à revenir sur la décision portant gel des recrutements au sein de l’administration dont l’échéance de trois ans serait arrivée à terme. Dans une réponse pour le moins alambiquée sur la reprise des recrutements, le membre du gouvernement a laissé entendre qu’il ne serait pas envisageable à l’heure actuelle.

Formalisée par l’arrêté n°390/PM/MFP du 20 août 2018 la mesure portant gel des recrutements et des concours est de plus en plus décriée au sein de l’opinion surtout dans le contexte d’une recrudescence du chômage consécutive non seulement à la crise pétrolière mais aussi à la crise sanitaire liée à la Covid-19. Une situation qui suscite dès lors des interrogations notamment sur la reprise des recrutements, le délai de gel étant arrivé à son terme.

Interrogé sur cette problématique dans le quotidien L’Union, Madeleine Berre a tenté d’édifier l’opinion estimant que cette question devait être traitée de manière globale. En effet, si elle a relevé que cette décision prise par le gouvernement était motivée par le constat de l’inadéquation entre les ressources et les besoins réels de l’administration, elle a indiqué qu’elle avait pour objectif d’optimiser la gestion des ressources humaines de l’Etat.



Reconnaissant implicitement que le gouvernement n’est pas prêt à lever la mesure de gel des recrutements, le ministre de la Fonction publique a révélé qu’il comptait par contre privilégier « les plans de redéploiement et de renforcement de capacité des ressources humaines déjà intégrée ou qui le seront dans le cadre des plans de régularisation ». « Cette étape de vérification de l’employabilité de nos ressources humaines nous paraît utile et nécessaire avant de recruter d’autres ressources », a indiqué Madeleine Berre.