Gabon: Madeleine Berre désavouée par les notables de Lambaréné

Madeleine Berre ne serait-elle plus en odeur de sainteté auprès des notables de la capitale migovéenne? C’est du moins le sentiment que l’opinion pourrait avoir au regard des informations divulguées par l’hebdomadaire Le Mbandja dans sa parution n°612 du vendredi 09 juillet 2021, qui remet en cause la gestion politique de l’actuel ministre de la Fonction publique.

En effet, selon notre confrère, c’est las de subir « la maltraitance, les humiliations et la marginalisation » de celle qu’on nomme « la présidente du Moyen-Ogooué » que les notables de la ville du Grand Blanc auraient decidé d’interpeller la hierarchie locale du Parti démocratique gabonais (PDG). Au nombre des griefs faits à Madeleine Berre, il faut noter son incapacité à être un moteur de rassemblement réel pour les filles et fils de la localité.

Il aura donc été question le vendredi 02 juillet dernier de s’insurger « contre la gouvernance, plus que calamiteuse de Madeleine Edmée Rogombé épouse Berre ». « Les notables, qui ont affirmé être des hommes d’expérience et des observateurs avertis dans la gestion politique de Lambaréné, ont non seulement regretté la maltraitance, les humiliations et la marginalisation dont ils font l’objet, mais aussi appelé au retour aux affaires de Joël Bernard Ogouma », relate Le Mbandja.



A noter que ce coup de gueule n’est pas pour faire les affaires du « Parti de masse » surtout à l’approche des prochaines échéances électorales. Ainsi, face à ce branle bas de combat et dans l’optique d’apaiser les tensions désormais perceptibles, il serait judicieux pour le président de cette formation politique Ali Bongo Ondimba de prendre à bras le corps cette affaire au risque pour lui de mordre la poussière à Lambaréné si jamais il souhaite rebeloter à la tête du pays.