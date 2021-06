Gabon: Madeleine Berre défend le projet de réforme de l’ONE au Sénat

Ce mardi 15 juin 2021, le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique, du Travail et de la Formation professionnelle Madeleine Berre était face aux vénérables sénateurs de la Commission des Affaires culturelles et de la communication du Sénat. Il était question pour le membre du gouvernement d’éclairer la lanterne des parlementaires sur la réorganisation de l’Office national de l’emploi (ONE).

Entériné en Conseil des ministres le jeudi 29 avril 2021, avec comme principale innovation sa réorganisation en Pôle national de promotion de l’emploi (Pôle Emploi), ce projet de texte était en discussion au Palais Omar Bongo Ondimba. Lors de son audition, le membre du gouvernement a édifié les vénérables sénateurs sur cette réforme inscrite dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation qui vise à répondre à la politique du gouvernement en matière d’insertion et de réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi.

Selon Madeleine Berre, cette réforme a pour objectif “le renforcement des capacités opérationnelles de l’ONE en vue de la modernisation et de l’amplification du dispositif d’aide d’accès à l’emploi des jeunes”. Ainsi, le projet de loi compte plusieurs innovations majeures dont l’une des plus importantes est la reprise par l’ONE des actifs du Fonds d’aide à l’insertion et à la réinsertion professionnelle (FIR).

Autre innovation importante, le changement de dénomination, l’ONE devenant Pôle national de promotion de l’emploi. En effet, en prenant cette appellation, l’ONE « voit ses compétences renforcées et élargies pour mieux répondre à la vision de notre politique de l’emploi ».