Gabon: Macky Sall attendu à Libreville pour la fête de l’indépendance

Après deux années de restriction liée à la pandémie de covid-19, la célébration de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale, pourrait être plus faste cette année. Et pour cause la capitale gabonaise pourrait être l’hôte d’illustres invités à l’exemple du président du Sénégal Macky Sall et du président de l’Assemblée générale des Nations Unies Abdulla Shahid.

Depuis plusieurs semaines, Libreville vit au rythme des répétitions grandeur nature du défilé militaire mais aussi au pavoisement des grandes artères. Des actions qui sont la preuve que la fête du 17 août sera ouverte au public et se fera sur le front de mer. Un événement qui selon le site d’actualité Gabonreview pourrait être rehaussé par la présence d’invités de marque.

Au nombre de ceux-ci, le président sénégalais Macky Sall et Abdulla Shahid, le président de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le dernier cité entend profiter de son séjour au Gabon pour visiter un parc national. Celui de Pongara certainement, selon certaines indiscrétions.

Il faut souligner que l’année dernière, le 61ème anniversaire de l’accession du Gabon à la souveraineté internationale avait été célébré presque à huis clos à l’esplanade de la présidence de la République en lieu et place du boulevard de l’indépendance. Un format discret consécutif aux restrictions imposées par la pandémie du Covid-19.