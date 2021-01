Gabon: Luther Abouna procède à l’installation du bureau exécutif de la mutuelle des agents de la DGCC

Réunis ce jeudi 31 décembre autour de leur directeur général Luther Abouna Yangui, les agents de la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC), ont assisté à l’installation du bureau exécutif de la mutuelle des agents de leur administration. Présidée par Christian Boussamba, cette « mutuelle naissante » devra désormais « contribuer efficacement au développement et à l’épanouissement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres ».

C’est dans le cadre de sa politique sociale, que la Direction générale de la concurrence et de la consommation (DGCC) représentée par son principal responsable Luther Steeven Abouna Yangui, a pris acte ce jeudi 31 décembre 2020 de la création du Bureau de la Mutuelle des Agents de l’Administration de la Concurrence et de la Consommation (MAACC).

Créée dans l’optique « d’entretenir et renforcer les liens entre agents adhérents par des actions de prévoyance, de solidarité et d’entraide » et avec pour objectif de « contribuer efficacement au développement et à l’épanouissement culturel, moral, intellectuel et physique de ses membres », la MAACC sera présidée par Christian Boussamba.

En effet, installé par le directeur général de la DGCC au terme de la dernière cérémonie officielle de cette année, Christian Boussamba élu à une majorité simple de 40% des suffrages exprimés, a notamment insisté sur « le nouveau souffle auquel correspondait la création de ce bureau exécutif », tout en rappelant « l’immense » chantier qui l’attend.

Plaidant pour sa part pour une administration efficace, opérationnelle et transparente, Luther Abouna a rappelé à chacun des membres du néo bureau exécutif de la MAACC l’importance du rôle qu’ils avaient à jouer pour la cohésion de la DGCC. Une entité qui, on le rappelle, est chargée d’assurer et garantir une concurrence saine et loyale dans le marché, et surtout de protéger les consommateurs.