Gabon: l’USTM classée 37eme institution de recherche en Afrique

Le classement Nature Index 2021 en Afrique fait littéralement la part belle au Gabon. En effet, si notre pays est 12eme sur 43 nations en termes de recherches effectuées entre 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, ce rapport révèle que l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM) occupe la 37ème place sur 275 institutions africaines dans le domaine susmentionné.

C’est une véritable prouesse que vient de réaliser la recherche Made in Gabon à l’échiquier continental. En effet, sous équipés car quasiment abandonnés à leur propre sort, les chercheurs gabonais s’évertuent à tirer leur épingle du jeu dans un contexte sanitaire particulièrement difficile lié à la Covid-19. C’est en tout cas ce que révèle le classement Nature Index 2021 qui classe l’Université des sciences et techniques de Masuku parmi les meilleures institutions de haute qualité en sciences naturelles dans le monde entier en 2020.

Une place qui ne serait pas usurpée. Pour preuve, les auteurs de ce classement n’ont pas manqué de rappeler que notre pays se démarque positivement en termes de publications de travaux. À ce propos, Nature Index 2021 en Afrique, fait du Gabon la 12ème terre de recherches sur un total de 43 pays recensés. Ledit classement aurait tenu compte de la pertinence des travaux soumis entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Un bond vertigineux car notre pays gagne 21 places par rapport à l’année écoulée.

Pour ce qui est des institutions les mieux classées, il y a l’Université des sciences et techniques de Masuku encore appelée « Mbaya ». Rythmée ces dernières années par des grèves intempestives, cet établissement d’enseignement supérieur est première sur le plan national devant l’Agence nationale des parcs nationaux (ANPN) et la Société d’exploitation du Parc de Lékédi (SODEPAL). Sur le plan continental ces institutions sont respectivement classées 37e, 60e et 92ème.

Ci-dessous, le classement intégral (Lien : https://www.natureindex.com/annual-tables/2021/country/all/regions-Africa).