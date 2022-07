Gabon: l’UOB s’imprègne de la politique coréenne de gestion des forêts

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mercredi 6 juillet 2022, une délégation de chercheurs coréens a procédé à la présentation aux autorités rectorales de l’Université Omar Bongo (UOB) d’une stratégie en matière de lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique. Au centre de l’échange des questions relatives à la gestion des forêts pouvant faire l’objet d’une formation spécifique au sein de cet établissement supérieur.

En effet, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la commémoration des soixante ans des relations diplomatiques entre le Gabon et la Corée du sud. Conduite par l’ambassadeur de Corée du sud Ryu Chang Soo cette délégation a tenu à présenter aux autorités rectorales de l’Université Omar Bongo en tête desquelles le recteur Pr. Mesmin-Noël Soumaho la politique coréenne en matière de changement climatique et la politique forestière gabonaise.

Les exposants ont présenté le modèle de développement et stratégie appliqué par leur pays. Au terme de l’échange, le recteur de l’UOB s’est félicité de l’organisation d’une telle rencontre et a souligné que l’université pourrait « faire appel à ces compétences pour des formations qui puissent prendre en compte non seulement la question forestière, mais également celle relative au dérèglement climatique »; a-t-il déclaré.



D’après le diplomate sud-coréen, la lutte contre la déforestation et le réchauffement climatique est une question très importante pour les deux pays. « l’expertise coréenne qui n’est plus à démonter souhaiterait se mettre à profit pour permettre au Gabon de réaliser ses objectifs. Nous restons confiants que la coopération bilatérale entre nos deux pays se renforcera avec les étudiants », a indiqué Ryu Chang Soo.

