Gabon: l’UOB fait peau neuve !

C’est ce dimanche 9 Août 2020 que la nouvelle équipe dirigeante de l’Université Omar Bongo (UOB) conduite sur le terrain par sa secrétaire générale Henriette Aurélia Mombey épouse Massala a entamé les travaux de revêtement des murs de ce temple du savoir. Il s’agit de redorer le blason de l’alma mater des universités publiques au Gabon en redorant son aspect extérieur.

Alors que la devanture de l’Université Omar Bongo (UOB) avait fini par ressembler à un camp de forcenés, du fait de son obsolescence, sa secrétaire générale Henriette Aurélia Mombey épouse Massala a entrepris d’inverser la donne. Pour ce faire, une délégation s’est rendue ce dimanche 8 août au portail de cette structure universitaire pour s’imprégner de l’avancement des travaux de revêtement des murs

En effet, la très dynamique secrétaire générale du « temple du savoir » a pu constater que la petite et moyenne entreprise (PME) engagée pour la réalisation desdits travaux est à pied d’oeuvre pour redonner une image reluisante à la barrière de l’UOB. Nettoyage , désherbage et peinture sont en cours depuis cette matinée. Si pour l’heure la durée des travaux n’a pas été fixée, une chose est d’ores et déjà sûre c’est que la nouvelle direction a le pied à l’étrier.

Une excellente nouvelle pour les étudiants et les enseignants de la première université du Gabon fondée en 1970 et qui vit en cette année son 50ème anniversaire. Pour rappel, les derniers travaux de revêtement des murs du « Temple du savoir » avaient été effectués en 2013. Une éternité pour une structure qui ambitionne de recouvrer son lustre d’antan. Vivement que les travaux de réfection des voiries dans un délabrement avancé ne soient pas mis en marge.