Gabon: l’UOB et sa bibliothèque de 200 places assises pour 35 000 étudiants

C’est à l’occasion du dernier conseil d’administration tenu le jeudi 22 octobre dernier au sein du restaurant universitaire que l’administration rectorale a déploré la vétusté et la faible capacité d’accueil de la Bibliothèque universitaire centrale (BUC). Selon le rapport administratif synthétique, seules 200 places assises sont disponibles pour les 35.000 étudiants inscrits à l’Université Omar Bongo (UOB). Une dure réalité qui ne favorise guère l’épanouissement intellectuel de ces élites en devenir.

Créée par l’ordonnance 30/70 du 19 avril 1971, la Bibliothèque universitaire centrale est un outil pédagogique mis en place par les hautes autorités publiques pour appuyer la recherche de l’information scientifique et technique (IST). Seulement, depuis sa mise en service, cet espace qui avait vocation d’être un cadre d’épanouissement intellectuel s’est progressivement détérioré. Et pour cause, cette infrastructure est inadaptée aux besoins actuels en termes de superficie et d’ergonomie.

C’est d’ailleurs ce qu’a déploré le recteur dans son exposé devant le ministre de l’Enseignement supérieur le Pr. Patrick Mouguiama Daouda. « La sur-fréquentation des 35.000 étudiants inscrits à l’UOB avec seulement 200 places assises nous donne des ratios qui génèrent une gestion quotidienne marquée par l’usure rapide des chaises et tables ; une gestion tendue des flux et l’insatisfaction des usagers errants sans places disponibles », est-il clairement indiqué à la page 7 dudit document parvenu à la rédaction de Gabon Media Time.

Face à ces carences majeures qui peinent à être résorbées, les autorités rectorales ont appelé le gouvernement à favoriser l’évolution technologique. « Le budget étant depuis 2015 en baisse constante, il est souhaitable de le revoir et de l’orienter au profit de la documentation électronique », a conclu le rectorat. Une initiative louable qui on l’espère ne restera pas au stade de simple proposition. Doit-on rappeler qu’il y a plus de 20 ans que l’État gabonais a lancé les travaux de construction de la deuxième bibliothèque multimédia de l’université Omar Bongo (UOB) ? Aujourd’hui cinquantenaire, la Bibliothèque universitaire reste à son stade embryonnaire.