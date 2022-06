Gabon: l’UOB décrétée officiellement «espace non-fumeur»

Ecouter cet article Ecouter cet article

En marge de la journée mondiale sans tabac célébrée le 31 mai dernier, les organisations de la société civile ont animé une conférence de presse à l’amphithéâtre du département de sciences économiques de l’Université Omar Bongo (UOB). Placée sous le thème « le tabac, une menace pour l’environnement », cette activité a été l’occasion pour les responsables de la première université du Gabon de le décréter « espace non-fumeur ».

La journée mondiale sans tabac 2022 a permis à l’ONG SOS Tabagisme de monter une fois de plus au créneau pour rappeler que les établissements d’enseignement scolaire primaire et secondaire voire universitaire ne sont pas des lieux d’aisance pour les consommateurs de tabac. Une campagne louable au regard des chiffres alarmants chez les jeunes rendus publics par les plus hautes instances notamment l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans son dernier rapport sur la question.

Assis à l’amphithéâtre du département de sciences économiques de l’Université Omar Bongo (UOB), les conférenciers ont tour à tour fait étalage de leurs savoirs sur les risques liés au tabac et les effets sur la jeunesse estudiantine. « Nous avons remarqué que les étudiants de l’UOB continuaient de vendre et de consommer des cigarettes. Alors que depuis 2017 il existe une loi interdisant de fumer dans les lieux publics », a souligné Anthony Mba Nkogo, président de ladite ONG. Une interpellation opportune à l’heure où l’UOB connaît des mutations.



En sa qualité d’expert du domaine, le Dr. Alphonse Louma a invité les étudiants à prioriser leurs études à la cigarette. Aux termes des échanges, le Dr. Assoumou Ondo, Maître de conférence agrégé et Directeur du département de Sciences Économiques à l’UOB a insisté sur la sensibilisation en réitérant que « l’Université Omar Bongo et donc le département d’économie sont désormais des espaces non-fumeurs conformément à la loi ». Même son de cloche chez Henriette Aurélia Mombey, Secrétaire générale du temple du savoir qui a déclaré « désormais l’UOB est un environnement non-fumeur ». Vivement l’application de la loi.