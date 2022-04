Gabon: l’université de Bisségué remporte le Concours des grands débatteurs

Ecouter cet article Ecouter cet article

Débutée en octobre dernier, la première édition du concours national des grands débatteurs a pris fin le samedi 26 mars 2022. Une finale qui opposait l’Institut universitaire des sciences de l’organisation (IUSO) à l’université de Bisségué (UB) sur le thème « Une jeunesse déterminée et engagée est capable à elle seule d’inverser la courbe de l’oisiveté et de la délinquance juvénile ». Au terme de la confrontation, c’est la seconde école citée qui a accédé à la première place du podium.

Organisé par Gabon intellect, le concours national des grands débatteurs qui opposait les universités et grandes écoles du pays a pris fin le samedi dernier. Il était question pour les organisateurs de mettre en évidence durant cette compétition le potentiel et les multiples compétences de la jeunesse gabonaise en lui offrant une plateforme de joute oratoire. De nombreux temples de savoir ont répondu à l’appel.

notamment l’université internationale de Libreville (UIL), l’Institut de management et des sciences appliquées (IMSA), l’Institut universitaire des sciences de l’organisation (IUSO), l’Ecole supérieure de gestion d’informatique et des sciences (ESGIS), l’Université de Bisségue (UB), l’Ecole normale supérieure d’enseignement technique (ENSET), Institut de technologies d’owendo (ITO) et l’Institut national des sciences de gestion (INSG).

Des épreuves de sélection par poule, au quart de finale, en passant par la demi-finale, les représentants de chaque école ont fait preuve d’éloquence durant ces joutes oratoires. Il faut dire que les candidats ont été départagés sur la pertinence des arguments, la maîtrise de langue, l’aisance scénique, l’humour, le rapport au public grâce à des jurés sélectionnés avec soins par Gabon intellect.

Par ailleurs, la finale qui a opposé l’institut universitaire des sciences de l’organisation (IUSO) à l’université de Bisségue (UB) s’est achevée sur une victoire de UB. Les deux écoles ont notamment débattu sur le thème « Une jeunesse déterminée et engagée est capable à elle seule d’inverser la courbe de l’oisiveté et de la délinquance juvénile ». Une thématique qui fait directement référence aux maux de la société gabonaise actuelle.

Outre les belles prestations des différents débateurs, le bon déroulement de la compétition l’organisation semble au cœur de critiques sur le choix des jurés. Il semblerait que lesdits jurés n’usaient pas d’impartialité pour rendre leur verdict. Une source proche de l’organisation du concours aurait affirmé que certains résultats seraient favorisés comme si le concours était politisé. Si ces rumeurs sont avérées il serait bon pour l’ONG Gabon intellect de rectifier le tire afin que cette belle initiative perdure. Vivement la deuxième édition.

Esther Kengue