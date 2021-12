Gabon: l’Union nationale s’insurge contre l’arrestation de Fortuné Edou Essono

Ecouter cet article Ecouter cet article

Quelques heures après avoir été informé de l’arrestation de Fortuné Edou Essono, son coordinateur du 2ème arrondissement de la commune Libreville, le directoire de l’Union nationale (UN) est monté au créneau pour fustiger cette interpellation « illégale ». Dans leur communiqué signé du Dr. Minault Maxime Zima Ebeyard, le parti d’opposition exige « la libération immédiate et sans condition de Fortuné Edou Essono et Éric Otsetse ».

« Le Directoire de l’Union nationale annonce avec indignation l’arrestation ce mercredi 8 décembre 2021 de Fortuné Edou Essono, Coordinateur du 2ème arrondissement de la commune de Libreville », a indiqué ladite force politique de l’opposition gabonaise. Soulignant au passage qu’il s’agirait d’une énième arrestation arbitraire dont leur militant aurait fait l’objet par des personnes non identifiées.

« Edou Essono est parti de chez lui pour se rendre à la pharmacie. Il a été pris en filature et interpellé sans mandat et non sans brutalité dans la rue par des personnes en civil à bord d’une voiture banalisée, pour être ensuite conduit vers une destination inconnue », a précisé le communiqué signé du Dr. Minault Maxime Zima Ebeyard. À ce propos, l’UN a indiqué qu’elle « condamne avec la plus grande vigueur cette arrestation qui n’obéit à aucune procédure légale connue ».



En outre, l’UN dénonce un « enlèvement » ciblé sur son militant qui aurait abordé une question gênante. « Il est de toute évidence établi que cette arrestation est liée aux dénonciations des malversations financières supposées au sein du conseil islamique du Gabon qu’il avait engagées avec ses amis dont un, avons-nous appris, a également été arrêté », est-il indiqué. Non sans manquer d’exiger la libération des deux hommes à savoir Fortuné Edou Essono et Éric Otsetse au nom de la démocratie et des droits humains.