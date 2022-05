Gabon: l’Union nationale peaufine ses projets politiques pour les communes de l’Estuaire

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du samedi 07 au dimanche 08 mai dernier, se sont tenues au siège de l’Union nationale les deuxièmes journées thématiques placées sous le thème « L’Union Nationale à l’orée de 2023 ». En effet, à un peu moins de deux ans des prochaines échéances électorales, il était question pour les responsables provinciaux de cette formation politique de réfléchir non seulement à des projets politiques pour les communes de cette partie du pays mais aussi à des stratégies pour préparer au mieux les prochaines élections.

En effet, pour cette deuxième édition des journées thématiques organisée par cette formation politique, il était question pour les militants de la province de l’Estuaire de réfléchir sur l’état du parti mais surtout préparer de manière efficace les prochaines échéances électorales prévues en 2023. Des journées de réflexion qui revêtent une importance capitale et qui réunissent les militants et sympathisants des communes de Libreville, Owendo, Akanda et du Komo océan.

Dans une ambiance qui s’est voulue conviviale, ces rencontres ont été marquées tout d’abord par une journée libre propos ensuite par l’organisation d’ateliers portant sur des thèmes tels que les législatives et les locales de 2023; la structuration et l’implantation du parti dans les circonscription; le projet politique pour les communes et les valeurs et la discipline du militant. Selon le président du comité d’organisation, l’objectif est de proposer aux populations un projet réel adapté à leur quotidien.



« Les populations jugent le travail d’un conseil municipal à travers le projet que vous avez présenté. L’Union nationale qui se prépare à affronter les législatives et locales de 2023 a décidé d’élaborer un projet politique dans lequel les populations peuvent se reconnaître », a-t-il indiqué. Il a d’ailleurs souligné que ces journées de réflexion seront organisées dans d’autres localités du pays pour d’une part retenir des projets pour chaque commune que compte le pays et d’autre part arriver à élaborer un projet global pour le parti.