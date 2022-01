Gabon: l’Union nationale lance sa vaste campagne d’adhésion

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le week-end écoulé, les membres du parti de l’opposition Union nationale (UN) ont effectué une descente de terrain dans plusieurs départements du pays. Une descente qui a permis de lancer une campagne d’enrôlement de militants au sein de ladite formation politique comme annoncé lors de leur rentrée le 8 janvier 2022. Une opération qui a pour but de se positionner sur l’échiquier national pour aborder sereinement les prochaines échéances électorales,

Ainsi, les échanges ont porté entre autres sur le lancement de la campagne d’adhésion et confirmation d’adhésion et la présentation de la note d’orientation définie lors de la rentrée politique. Dans la province de l’Ogooué-Lolo, la Coordination provinciale a lancé le 16 janvier la première phase de cette campagne qui devrait s’étendre jusqu’au 5 février. Dans la province de l’Estuaire où elle est censée se tenir jusqu’au 30 janvier, plusieurs sites ont été retenus dans le « Grand-Libreville » où les éventuels adhérents pourront rencontrer des responsables du parti

Eric Gaël Myboto, le secrétaire exécutif adjoint de l’UN a tenu à revenir sur l’importance de cette vaste campagne. « Depuis la dernière élection, nous avons remarqué et constaté un fort engouement des Gabonais qui sollicitaient l’adhésion au parti. Les demandes ont été tellement fortes que nous avons estimé au niveau de la direction qu’il fallait ouvrir une campagne d’adhésion massive et qualitative » a-t-il déclaré. Pour rappel, l’adhésion au sein de l’UN est gratuite, il suffit de remplir une fiche, fournir une photo d’identité et une copie de la pièce d’identité.