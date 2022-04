Gabon: l’Union nationale en mission reconquête à Bikélé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la mise en place de ses structures de base, les responsables de l’Union nationale étaient ce samedi 17 avril 2022 au quartier Bikele dans le 3ème arrondissement de la commune de Ntoum. Objectif procédé à l’installation deux coordinations, chacune pour les rives droite et gauche qui délimitent ledit quartier mais aussi échanger avec ses populations.

Cette cérémonie d’installation qui a été rehaussée par la présence de la présidente de cette formation politique Paulette Missambo s’inscrit dans la volonté de ses responsables de doter le parti de structure de base de proximité susceptible de renforcer son action sur le terrain. Une action qui arrive à point nommé puisqu’en 12 ans d’existence ce parti n’avait aucune représentation dans cette zone.

Ainsi, c’est par l’entremise de son secrétaire exécutif le Dr Minault Maxime Zima Ebeyard que ce parti d’opposition a installé les deux coordinations, l’une pour la rive droite et l’autre pour la rive droite. Deux structures de base qui seront respectivement dirigées par Kisito Ndong Ellaga et Pierre Claver Owono Obame. Occasion pour le secrétaire exécutif de rappeler les missions qui leur sont désormais assigné à savoir faire en sorte que « les citoyens gabonais rejoignent nos rangs pour renforcer les troupes qui se battent pour un Gabon pour tous, et organiser les coordinations pour qu’elles restent un cercle d’échange et de démocratie agissante pour qu’elles restent le lieu où la politique du parti vit et remonte au sommet ».



Pour sa part, tout en félicitant les nouveaux promus, Paulette Missambo a tenu à rassurer ses derniers sur son engagement en faveur du changement et de l’alternance surtout à moins de deux ans des prochaines élections. « L’Union Nationale doit être et sera présente lors des échéances à venir que le pays va traverser, pas que pour faire de la figuration. Nous allons les marquer de manière forte. Il faut donc que dès maintenant, chacun à son niveau se mette au travail avec courage et abnégation pour que notre Parti en sorte vainqueur »,a-t-elle indiqué.