Gabon: l’Union nationale en congrès dès le 27 novembre pour se désigner un nouveau président

C’est par le biais d’un communiqué rendu public ce lundi 16 novembre 2020 que le secrétaire exécutif de l’Union nationale (UN), Dr. Minault Zima Ebeyard a annoncé la tenue de son Congrès ordinaire les 27,28 et 29 novembre prochains. Une session qui aura pour principal objectif le renouvellement des instances de cette formation politique et plus particulièrement de son président.

Après plusieurs spéculations, le 2ème congrès ordinaire de cette formation politique de l’opposition se tiendra les 27,28 et 29 novembre prochains. Une rencontre politique qui devrait aboutir à l’élection d’un nouveau président en remplacement de Zacharie Myboto, qui avait exprimé son souhait de quitter la tête du parti.

Un changement à la tête de cette formation politique de l’opposition qui devrait aboutir à une véritable refonte du parti avec l’élection de son nouveau président. Selon le communiqué du secrétaire exécutif de l’Union nationale, le renouvellement des instances du parti concerne des postes tels que le président; les Vice-présidents; le secrétaire exécutif et les secrétaires exécutifs adjoints. « A cet effet, les candidatures doivent parvenir au Président du parti au plus tard le lundi 23 novembre 2020 délais de rigueur », précise Dr. Minault Zima Ebeyard.

Il faut souligner que ce deuxième congrès de l’Union nationale sonne comme un congrès du renouveau surtout après avoir enregistré de multiples défections en son sein. Créé en février 2010 par l’union de trois partis et dissous le 26 janvier 2011 par le ministre de l’Intérieur pour avoir « violé gravement la Constitution », le parti a été réhabilité en 2015 sous la pression de l’Union africaine.