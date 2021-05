Gabon: l’Unicef veut capter l’eau de pluie et installer des robinets dans 5 établissements scolaires

Le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) au Gabon veut installer des systèmes de captage d’eau de pluie dans 5 établissements scolaires du pays, afin de garantir aux utilisateurs un accès durable au service d’eau. Un projet qui vise à appuyer l’action du gouvernement dans la prévention et le contrôle du covid-19 en milieu scolaire.

Le projet s’intitule « Projet d’appui en Eau, Hygiène, et Assainissement et mesures de prévention et de lutte contre les infections en milieu scolaire ». Les zones d’intervention constituent l’école publique de Nzeng Ayong Nouvelle cité, de l’école publique de Sotéga, de l’école publique de Malibé 2, l’école publique de Mouila D dans la province de la Ngounié et l’école publique communale de Tchibanga dans la province de la Nyanga.

Financé par la Banque mondiale, ce projet vise à accompagner le gouvernement dans sa stratégie de renforcement d’accès aux services d’eau et d’hygiène dans les écoles pour la sécurisation et la protection des élèves, des familles, des enseignants et personnels administratifs. Il s’inscrit particulièrement dans l’action gouvernementale pour la prévention et le contrôle du covid-19 en milieu scolaire.

Pour l’installation de ces infrastructures d’eau dans les 5 établissements identifiés, l’Unicef a lancé en avril dernier, un appel d’offre pour le recrutement d’un prestataire technique. Lequel sera chargé de conduire l’étude technique et de faisabilité pour installer des capteurs d’eau de pluie. Les offres sont reçues à l’adresse libreville@unicef.org jusqu’au vendredi 14 mai 2021 à 13H00.