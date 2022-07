Gabon: L’Unicef lance le concours des médias sur les droits de l’enfant

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 20 juillet 2022, le Fonds des Nations-unies pour l’Enfance (UNICEF) a procédé au lancement de l’appel à candidature du concours à l’attention des médias gabonais sous le thème « Les médias, un partenaire clé pour la promotion des droits de l’enfant au Gabon ». Une compétition qui a pour objectif de sensibiliser les populations sur les droits de l’enfant au travers des reportages, des articles et autres.

Organisé en partenariat avec le ministère de la Communication, ce concours destiné aux hommes et femmes des médias vise à promouvoir les droits de l’enfant au Gabon. Cette compétition concourra à amplifier l’action du Fonds des Nations-Unies pour l’Enfance au Gabon avec comme acteur privilégié le journaliste.

À cet effet, les journalistes intéressés peuvent candidater suivant le règlement du concours disponible sur les pages Facebook de l’Unicef et du ministère gabonais de la Communication. Les critères d’évaluation seront basés sur la qualité du reportage, le style journalistique, la pertinence du sujet, le respect de l’éthique sur les enfants, l’expression des enfants, la manière dont le reportage peut influencer et la sensibilisation sur les droits de l’enfant.

En ce qui concerne le reportage télévision, la qualité de l’image et du montage comptera fortement, or pour la radio, le jury se basera sur la qualité du son, mais aussi du montage. Concernant la presse écrite, la mise en page et l’agencement des photos seront prépondérants. Au terme de la compétition un prix sera ainsi attribué à chaque meilleur reportage par catégorie. Aussi, un prix pour le meilleur reportage sur les droits de l’enfant, ainsi que plusieurs autres distinctions.