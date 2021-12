Gabon: l’Unesco renforce les capacités de 30 promoteurs de projets culturels

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après avoir lancé un appel à candidature pour le programme « Appui au développement des industries culturelles et créatives et autonomisation des acteurs et opérateurs culturels de Libreville », le bureau de l’Unesco à Libreville a dévoilé la liste de 30 promoteurs de projets culturels retenus pour prendre au programme. Ces derniers ont pris part à une formation qui s’est tenu du samedi 4 au lundi 6 décembre 2021. À terme, 10 promoteurs devraient bénéficier du soutien de l’Unesco avec l’appui du gouvernement chinois.

Ils sont 30 promoteurs à avoir renforcé, pendant trois jours, leurs capacités en développement entrepreneurial, en élaboration de modèle économique et en prise de parole en public. Initié par le Bureau de l’Unesco à Libreville, ce programme qui bénéficie aussi de l’appui du gouvernement chinois est un appui au développement des industries culturelles et créatives et à l’autonomisation des acteurs et opérateurs culturels de Libreville. Il vise à rendre les acteurs et promoteurs culturels résiliens.

Selon le Bureau de l’Unesco à Libreville, cette formation s’inscrit en complément du « Programme de soutien au renforcement des industries culturelles et créatives au Gabon (PSRICC-Gabon) » lancé en 2020. Lequel vise à structurer les filières des industries culturelles et créatives, pour booster la création d’emplois, l’entrepreneuriat, la croissance des micro, petites et moyennes entreprises et l’autonomisation des femmes et des filles dans ce secteur.

Il convient de noter qu’au total, 50 dossiers avaient été réceptionnés à la clôture de l’appel à candidature le 30 novembre dernier. Au terme d’une analyse par un jury spécialisé, 30 candidatures ont été jugées recevables et retenues pour prendre part au programme. Chose faite, le jury siégera à nouveau le 10 décembre prochain pour dévoiler la liste des 10 lauréats. Ces derniers bénéficieront du 13 au 23 décembre prochain, de sessions de formation approfondie et de coaching individualisé sur des thématiques variées et plus complexes.