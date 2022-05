Gabon: l’Unesco présente son plan d’action sur les IST et la santé sexuelle et reproductive en faveur des jeunes

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a reçu en audience le jeudi 28 avril 2022, le Chef bureau, Représentant de l’Unesco au Gabon et auprès de la CEEAC, Eric Voli Bi. Il était question pour l’Unesco de présenter au membre du gouvernement son plan d’action qui vise à lutter de manière efficace contre les infections sexuellement transmissibles (IST) le VIH/Sida, les grossesses précoces et non

désirées ainsi que la précarité menstruelle en milieu scolaire.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale (RCEJAPS). Celui-ci revendique un double volet pédagogique et communication, avec un accent sur la sensibilisation en milieu scolaire.

Lors de la rencontre, l’Unesco a en effet dévoilé au ministre de la Santé et des Affaires sociales les activités d’information, éducation et communication (IEC) sur les IST, le VIH/Sida et la santé sexuelle et reproductive (SSS) des jeunes en milieu scolaire. On note également le projet de lutte contre la précarité menstruelle chez les jeunes filles, le projet Fit For Life pour une pratique saine du sport en vue de lutter contre les maladies cardiovasculaires, entre autres.

L’Unesco veut relever les défis du Gabon en matière d’éducation et de santé qui continuent de nuire au bien-être des jeunes en général et des adolescents en particulier. En début du mois de mars dernier, l’Unesco avait lancé la pré-campagne de sensibilisation et d’information du projet de RCEJAPS. C’était l’occasion pour l’organe onusien d’annoncer la création de plusieurs contenus de sensibilisation notamment un hymne spécifique. Lequel sera réalisé par les cibles dudit projet, avec l’appui de différents acteurs, dont les Influenceurs-Web.