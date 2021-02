Gabon: l’Unesco octroie près de 43 millions pour la réalisation de 5 projets

5 projets présentés pour exécution au titre du Programme de participation pour 2020-2021 par la Commission nationale gabonaise pour l’Unesco ont été approuvés ce mercredi 17 février 2021, par Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco). Des projets qui bénéficieront d’un soutien financier de près de 43 millions de FCFA pour leur exécution.

Le Programme de participation (PP) de l’Unesco est un financement permettant de renforcer le partenariat entre l’organe onusien et ses Etats membres ainsi qu’entre l’organisation et les organisations non gouvernementales (ONG) en partenariat officiel avec l’Unesco. Il fait fonction de complément vital des activités ordinaires de l’Unesco, en même temps qu’il permet d’analyser, d’évaluer et de faciliter l’exécution des projets nationaux, sous-régionaux, interrégionaux et régionaux soumis par les Etats membres et les ONG directement liés aux activités de l’Organisation.

Ainsi, présentées par la Commission nationale gabonaise pour l’Unesco, 5 propositions ont été approuvées pour recevoir un financement de l’Unesco. Il s’agit d’un projet sur l’éducation portant sur la violence en milieu scolaire au Gabon, un projet de communication portant sur le renforcement des capacités et des compétences des professionnels des médias. On note également le projet sur l’élaboration d’une politique nationale du handicap, une enquête de terrain sur le thème « Mixité et promotion des cultures bantu, anglaise et allemande au Nord du Gabon », ainsi qu’un projet éducatif basé sur l’approche STEM(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques).



Sélectionnés à la suite d’une évaluation minutieuse, chaque projet recevra un financement selon ses priorités et ses besoins. l’Unesco pour sa part, dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets, recommande vivement l’intégration des aspects relatifs à l’égalité des genres.