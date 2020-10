Gabon: l’Unesco lance un appel à projet pour le Fonds Résiliart au bénéfice des artistes

Le Bureau de l’Unesco à Libreville annonce qu’il recevra, à compter de ce mardi 6 octobre 2020, des propositions de projets créatifs et pertinents visant à renforcer les campagnes de sensibilisation et de lutte contre la Covid-19 au Gabon, dans le cadre de son action nommée Fonds Résiliart Covid-19. Une initiative qui mettra à la disposition des bénéficiaires un montant total de 20 000 dollars, soit, plus de 11 millions de FCFA.

Résiliart est un mouvement mondial initié par l’Unesco pour aider les artistes à faire face aux conséquences profondes de la Covid-19 sur leur secteur d’activité d’une part, et aider les états membres à élaborer des politiques efficaces pour les surmonter d’autre part. Le Fonds Résiliart Covid-19, pour sa part, un fonds de « subsistance » pour régénérer les idées viendra renforcer les efforts de lutte déjà entrepris contre la Covid-19 dans le pays.

En effet, conscient de ce que les artistes peuvent jouer un rôle important dans la sensibilisation des populations contre la Covid-19, du fait notamment de leur forte communauté et notoriété, le Bureau de l’Unesco à Libreville, en collaboration avec le ministère de la Culture et des Arts, a décidé de mettre à la disposition des artistes, acteurs et opérateurs culturels, toutes disciplines confondues, un montant de 20 000 dollars. Lequel sera redistribué entre les potentiels bénéficiaires à raison de 1000 dollars par projet.

L’idée derrière cette initiative, dont la date butoire est est fixée au 20 octobre prochain est, selon Dr. Thierry Nzamba Nzamba, spécialiste du programme culture au Bureau de l’Unesco Libreville, de « soutenir la créativité du secteur de la culture au Gabon en temps de Covid. Cela permettra aux acteurs culturels de participer à la sensibilisation Covid pour une plus large participation des communautés ».

Sur le plan technique par ailleurs, 3 principaux critères permettront la sélection des principaux bénéficiaires. Selon le président de la fédération culturelle et artistique Samba Thierry Ndoumou, les projets retenus devront sensibiliser à la Covid-19, mettre en évidence l’approche genre et favoriser les solutions innovantes du numérique.