Gabon: l’UNEG silencieuse face aux problèmes des étudiants

Ecouter cet article Ecouter cet article

Confrontée à d’énormes difficultés notamment la réforme de bourses à l’origine des heurts au sein de l’Université Omar Bongo (UOB), la communauté estudiantine ne sait plus à quel saint se vouer. Et ce, sous le regard placide et l’inaction de l’Union nationale des étudiants (UNEG) censée défendre les intérêts des étudiants tout en s’érigeant comme interface dans les dialogues inhérents à leur condition.

Alors que les conditions d’apprentissage demeurent majoritairement déplorables au sein des universités et grandes écoles mêlées à l’ensemble des plaintes formulées en contestation du décret 148 régissant l’attribution des bourses au Gabon, les partenaires sociaux se montrent particulièrement aphones. C’est notamment le cas de l’Union nationale des étudiants qui depuis ce rififi n’a toujours fait aucune sortie sur la question.

En effet, ni le président de l’union nationale des étudiants encore moins sa secrétaire générale n’a daigné faire une sortie sur la situation des étudiants qui se trouvent coincés entre les décrets 148 et 404. Que dire du silence assourdissant de l’UNEG sur l’installation du nouveau bureau de la mutuelle qui peine depuis des mois à être mise en place suite aux revendications des candidats malheureux.



S’il est vrai que les conditions des étudiants ne peuvent être améliorées par ces derniers, il n’en demeure pas moins que l’union nationale des étudiants reste une caisse de résonance. A cet effet, son bureau exécutif ne devrait ménager aucun effort pour être le porte voix des revendications des étudiants auprès des autorités. Il revient dès lors à cette plateforme estudiantine de remplir leurs missions régaliennes.