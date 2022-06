Gabon: l’UN s’insurge contre le maintien en détention provisoire de Jean-Rémy Yama

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le maintien en détention du président de Dynamique unitaire Jean Remy Yama n’a pas fini de susciter des réactions au sein de l’opinion et plus particulièrement au sein de la classe politique gabonaise. La dernière en date est celle de la présidente de l’Union nationale Paulette Missambo qui, dans un communiqué rendu public ce vendredi 10 juin 2022, a condamné le maintien en détention du leader syndicale alors que son état de santé demeure préoccupant.

En effet, alors que le juge d’instruction a pris une ordonnance de mise en liberté provisoire de Jean-Rémy Yama, les choses semblent avoir pris une autre tournure. Une situation pour le moins incompréhensible qui serait consécutive à la décision du procureur de la République André Roponat de faire appel de ladite décision pourtant motivée par l’état de santé du président de Dynamique unitaire.

« En hypothéquant la libération de ce leader syndical d’envergure nationale, le procureur de la République a pris, devant le peuple gabonais et devant l’histoire, une lourde responsabilité. Quoiqu’il advienne, il doit se tenir prêt à répondre seul des conséquences éventuelles de son acte », a averti la présidente de l’Union nationale.



Tout en réitérant sa sympathie et sa solidarité à la famille de Jean-Rémy Yama, au Syndicat national des enseignants et chercheurs (Snec) ainsi qu’à Dynamique unitaire, cette formation politique a appelé la Commission nationale des droits de l’homme, les organisations internationales ainsi que les chancelleries des pays amis du peuple gabonais, « à prendre toute la mesure de ce déni de justice et à apporter leur soutien au combat pour la libération de Jean-Rémy Yama ».