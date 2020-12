Gabon: l’UJGP célèbre Noël avec les enfants d’Akébé et Avéa

Dans le cadre de la célébration de la fête de la Nativité, les membres de l’Association Union jeunesse du Gabon pour le progrès (UJGP) ont procédé le vendredi 25 décembre 2020 à la distribution de cadeaux à plusieurs enfants des quartiers des 2ème et 3ème arrondissements de Libreville. Un geste de solidarité qui avait pour objectif d’apporter un peu de sourire en cette période de fêtes de fin d’année marquée par la crise sanitaire liée à la Covid-19.

Soucieux d’être au plus proche des populations, ces jeunes regroupés au sein de l’Union jeunesse du Gabon pour le progrès ont tenu à marquer de leur empreinte la célébration de la fête de Noël avec leurs plus jeunes frères et sœurs des quartiers Akébé-Poste, Carrefour Hassan et Avea. C’est dans cette optique qu’ils ont procédé à la remise d’une centaine de jouets obtenus grâce aux cotisations des membres avec pour but d’offrir un peu de joie aux enfants desdits quartiers.

Pour le porte-parole de cette association Boris Maganga Mouloungui, qui s’est fixé comme objectif d’assister les populations démunies, il était important de marquer positivement cette fin d’année, en venant « au chevet des enfants des 2ème et 3ème arrondissements pour partager avec eux 2 000 cadeaux pour célébrer Noël ». « C’est l’occasion pour nous et notre président Taleb Ondo de rappeler à ces enfants qu’ils ne sont pas oubliés, qu’ils ont des grands frères qui pensent à eux, même pendant les périodes difficiles », a-t-il indiqué.



Avec ce geste de solidarité qui a touché près de 300 familles dans les quartiers Akébé et Avéa, plusieurs bénéficiaires n’ont pas manqué d’exprimer leurs remerciements. « Il est très rare de voir des jeunes poser ce genre d’action, nous ne pouvons que leur exprimer notre joie pour avoir pensé à nos enfants », a confié un parent.