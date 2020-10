Gabon: l’UJGP aux côtés des familles de Venez-voir et d’Apostrophe pour la rentrée scolaire

Soucieuse d’apporter un soutien aux familles démunies de la capitale à l’approche de la rentrée des classes prévue le 09 novembre prochain, l’Association Union jeunesse du Gabon pour le progrès (UJGP) a effectué une visite dans les quartiers Venez-voir et Akébé à la zone dite Apostrophe. Une descente de l’ensemble de ses membres en vue de procéder à la remise de kits scolaires à plusieurs familles de ces quartiers.

C’est accompagnés de quelques artistes notamment les chanteurs 2MJ, Nga’kumbe et du commédien et vineur Nephtali Nalick que les membres de cette association a but non lucratif ont effectué une visite qui a été marquée par la distribution de près de 500 kits scolaires aux enfants de familles des quartiers Venez-voir et Apostrophe. Une action qui s’inscrit dans le cadre du lancement de leurs activités et qui avait à coeur d’apporter un soutien à plusieurs familles en cette période de rentrée scolaire.

Ainsi, en première heure c’est au quartier Venez-voir dans le 3eme arrondissement de la commune de Libreville que les membres de l’Union jeunesse du Gabon pour le progrès ont procédé à la remise des premiers kits scolaires. Une action qui a été précédée par une visite de courtoisie au chef de quartier Antoine Mba Nguema qui n’a pas manqué de remercier ses hôtes et saluer ce geste qui vient répondre un tant soit peu aux préoccupations des populations qui peinent très souvent à joindre les deux bouts et à assurer la scolarité de leur progéniture.

Par la suite, cette opération, financée sur fonds propres notamment par les cotisations de ses membres, s’est déportée au quartier Akébé à la zone dite Apostrophe où le même cérémonial a été effectué. Lors de son intervention le porte parole de l’Union jeunesse du Gabon pour le progrès Boris Maganga Mouloungui a tenu à expliquer l’objectif de cette action qui s’est voulue citoyenne. « Il était question pour nous d’apporter une aide aux familles des quartiers que nous avons visités surtout au moment où se prépare la rentrée scolaire. C’est un geste modeste que nous tenions à faire pour montrer notre engagement envers la jeunesse et surtout démontrer que la solidarité doit être un véritable leitmotiv pour la jeunesse gabonaise », a-t-il indiqué.