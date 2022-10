Gabon: l’UDIS étend ses tentacules à Ntoum

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le samedi 29 octobre dernier, le président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) Hervé Patrick Opiangah a procédé à l’installation de la coordination de cette formation politique dans la commune de Ntoum, chef-lieu du département du Komo-Mondah. Occasion pour le leader de ce parti a tenu à plaider sur la nécessité de cultiver les valeurs de solidarité mais surtout de s’approprier les opportunités qu’offre le secteur des PME/PMI pour l’amélioration de leur condition de vie.

En effet, cette manifestation qui a réuni des centaines de militants et sympathisants de l’UDIS a été marquée en première heure par l’installation de la coordination de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale dans cette localité. Une structure de base qui sera dirigée désormais par Sylvain Kassa et de faire rayonner l’image du parti dans la commune de Ntoum.

S’exprimant à la suite de cette installation, Hervé Patrick Opiangah a sensibilisé les jeunes sur la nécessité de cultiver l’esprit de « débrouillardise » afin de contribuer au développement du pays. « L’autonomisation est devenue un sport national, mais c’est l’action qui compte », a-t-il déclaré, d’où il a rappelé l’importance d’entreprendre.



Par ailleurs, le président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale à plaidé pour un changement de mentalité qui devrait être opéré plus généralement par la jeunesse qui constitue la couche la plus importante de la société gabonaise.