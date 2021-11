Gabon: l’Udere s’insurge contre les «actes de sauvagerie obscurantiste orientés contre la République»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les actes d’intimidation et autres campagnes de dénigrement sur les réseaux sociaux, perpétrés par certains membres de la diaspora gabonaise contre l’exécutif ne sont vraisemblablement pas du goût de certains acteurs politiques du pays. C’est le cas du président de l’Union démocratique et républicaine (Udere) Victor Missanda qui, au cours d’une déclaration le 24 novembre dernier, a fustigé ces agissements qui portent atteinte à l’honorabilité des autorités gabonaises.

En effet, depuis la fin de l’élection présidentielle d’août 2016, certains activistes de la diaspora gabonaise, particulièrement en France, s’illustrent par des expéditions punitives et autres campagnes sur les réseaux sociaux contre les autorités et même à l’égard du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. Des agissements intolérables pour le porte-parole de la Majorité républicaine et sociale (MRSE), qui regrette ces actes de violence dont sont victimes les personnalités gabonaises à l’étranger.

Pour Victor Missanda, ces agissements portent atteinte à l’honorabilité des autorités gabonaises et du président qui est une « institution de la République et clef de voûte de notre pays ». Le leader de l’Udere a de ce fait condamné avec la dernière énergie ces « actes de sauvagerie obscurantiste orientés contre la République ».

« Si cette frange de la diaspora nourrissait un tant soit peu l’amour pour ce pays qu’elle revendique tant, elle aurait accepté de revenir sur sa terre natale et participer à sa construction comme l’ont fait d’autres », a lancé Victor Missanda. De ce fait, il a invité le chef de l’Etat « à ne pas se laisser détourner par les sirènes de la distraction ».