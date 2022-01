Gabon: l’Udere s’enracine à Owendo

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’Union démocratique et républicaine (UDERE), parti membre de la Majorité Républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE) continue inexorablement son expansion à travers le pays et plus particulièrement dans la commune d’Owendo. C’est dans cette optique que le président de cette formation politique Victor Missanda a procédé, le samedi 15 janvier 2022, à l’installation des cellules de base à la zone dite Setrag.

C’est dans le le cadre de la mise en place sur le territoire national des organes de base de l’Union démocratique et républicaine que le président de cette formation politique s’est rendu le samedi 15 janvier 2022 à la zone dite Setrag dans la commune d’Owendo. Objectif, procéder à l’installation des responsables des structures de base dans cette partie de la commune d’Owendo.

Ainsi, c’est Ekounga Sandra qui a été installé au poste de secrétaire bureau communal. Bouzanga Jérémie a, quant à lui, été promu secrétaire général du 1er arrondissement. Simplice Akom Ondo a été hissé au poste de secrétaire du 2ème arrondissement. Des fonctions qui leur confèrent désormais la mission de dynamiser l’action de cette formation politique à Owendo.

Prenant la parole, le leader de l’Udere n’a pas manqué de booster ses troupes tout en les invitant à se mettre au travail. « Vous voilà désormais installés dans vos nouvelles fonctions afin que vous représentiez l’Udere dans cette commune. Nous devons, pour accompagner le chef de l’Etat , développer notre parti politique pour que le moment venu, nous puissions aller au combat sereinement », a déclaré Victor Missanda.