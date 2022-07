Gabon: l’Udere se félicite de la l’adhésion au Commonwealth

Ecouter cet article Ecouter cet article

L’adhésion du Gabon au Commonwealth n’a pas fini de susciter des réactions au sein de la classe politique gabonaise. La dernière en date est celle du président l’Union Démocratique et Républicaine (UDERE) Victor Missanda qui, au cours d’une déclaration le dimanche 03 juin écoulé s’est félicité de cette intégration historique sans manquer de saluer le dynamisme du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba, maître d’oeuvre de cette adhésion.

En effet, c’est au terme du 26ème Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Commonwealth qui s’est tenu à Kigali au Rwanda le 25 juin dernier, que l’intégration du Gabon à cette organisation intergouvernementale a été annoncée. Une adhésion qui n’a pas manqué de susciter le satisfecit de l’Udere.

Pour le président de cette formation politique membre de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence, cette adhésion est l’aboutissement de l’implication personnelle du président de la République. Ainsi, Victor Missanda a tenu à saluer le fort dynamisme de la diplomatie gabonaise et l’engagement personnel d’Ali Bongo Ondimba qui a conduit à l’adhésion du Gabon.

« A l’instar du 17 août 1960, marquant la souveraineté du Gabon à l’Indépendance, le 25 juin 2022, date d’entrée du Gabon dans le Commonwealth est non seulement une intégration à une communauté linguistique, au regard de la place de l’anglais dans le monde, mais aussi et surtout l’extension du réseau économique, diplomatique et culturel, en somme de nouvelles opportunités économiques, éducatives et culturelles », a indiqué le leader de l’Udere.

