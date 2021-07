Gabon: l’Udere étend sa toile à Port-Gentil

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de la mise en place sur le territoire national des organes de base de l’Union démocratique et républicaine (Udere) le président de cette formation politique Victor Missanda a procédé à l’installation des responsables communaux et du 4ème arrondissement de Port-Gentil. Occasion d’échanger avec les militants et sympathisants sur la vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

Soucieux de renforcer la présence de cette formation politique sur l’ensemble du territoire, les responsables de l’Udere en tête desquels son président ont séjourné le samedi écoulé dans la cité pétrolière. Une descente qui aboutit à l’installation de Daniel Mboumba et Roger Ditengou respectivement responsable communal et du quatrième arrondissement.

Profitant de ce séjour, le premier secrétaire de cette formation politique membre de la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence (MRSE) Jean-Jacques Mouloungui a tenu à faire un compte rendu des travaux du congrès qui s’est tenu le 25 juin dernier. A cet effet, il a expliqué que l’Udere prône la social-démocratie et considère le Parti démocratique gabonais (PDG) et les autres partis de la majorité comme des partenaires politiques privilégiés.

Pour sa part Victor Missanda s’est félicité de la bonne santé de l’Union démocratique et républicaine dans la capitale économique sans manquer de décliner l’ambition du parti d’étendre ses structures de base dans tous les arrondissements.