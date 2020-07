Gabon: Lucie Milebou plaide pour une décentralisation conforme aux réalités

C’est au cours de la cérémonie de clôture de la deuxième session ordinaire du Sénat qui s’est déroulée ce 30 juin 2020, en présence du Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, que la présidente de cette institution Lucie Milebou Aubusson a invité le gouvernement à mettre en œuvre une décentralisation qui tient compte des réalités du pays. Une invite qui intervient peu de temps après l’adoption de la loi sur le transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales.

Lors de son allocution de circonstance, la présidente de la chambre haute du parlement a rappelé l’importance que l’institution qu’elle dirige attache à la décentralisation, une des solutions pour le développement des collectivités locales. Lucie Milebou Aubusson a rappelé que l’institution s’est toujours érigée en défenseur de cet outil essentiel au développement des Collectivités locales.

C’est d’ailleurs le sens donné au vote de « la loi fixant les modalités de transfert des compétences de l’Etat aux Collectivités locales ». A cet effet, la présidente du Sénat a plaidé pour une décentralisation conforme aux réalités. « Nous souhaitons pour notre pays une décentralisation souple et adaptée aux réalités du Gabon. Le processus de maturation et de consolidation du cadre juridique de la Décentralisation devra se poursuivre plus activement, dans les jours à venir. Cette loi consacre le principe des transferts des compétences, en même temps que les moyens et les modalités concrètes de leur mise en œuvre », a indiqué Lucie Milebou Aubusson.

Après l’adoption de ce texte, le président du Sénat a rappelé au gouvernement que les Sénateurs et les conseils locaux attendent avec impatience l’étape des textes réglementaires restant pour la suite du processus de concrétisation.