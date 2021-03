Gabon: Lucie Milebou officiellement invitée au Forum Féminin Eurasien à Saint-Pétersbourg

Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, présidente du Sénat a reçu en audience ce vendredi 26 mars 2021, Ilias Iskandarov l’ambassadeur de la Russie au Gabon. Il était question lors de cette rencontre, pour le diplomate russe, de présenter à la présidente de la plus haute chambre du Parlement gabonais, le message de félicitations de Valentina Matvienko, Présidente du Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie, à l’occasion de Sa réélection au poste de présidente du Sénat de la République Gabonaise le 1er mars dernier.

La présidente du Sénat du Gabon, Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, devrait prendre part au 3ème Forum Féminin Eurasien censé se tenir en septembre prochain, à Saint-Pétersbourg en Russie. Elle devrait en outre prendre part au grand débat public international portant sur le thème principal « Les femmes – une mission mondiale dans une nouvelle réalité ». Le Forum Féminin Eurasien est organisé par le Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de Russie et c’est la présidente dudit Conseil, Valentina Matvienko, qui l’a elle-même invitée.

Une dynamique qui vise à l’approfondissement du partenariat stratégique russo-gabonais dans toutes ses dimensions. « La Partie russe est convaincue que la participation de la délégation gabonaise à ce forum servira l’augmentation du rôle des femmes dans le monde moderne, et contribuera à l’approfondissement de la compréhension et de confiance entre les deux pays et leurs peuples », a expliqué l’ambassade de Russie au Gabon.

Le Forum devrait réunir des représentantes des gouvernements et d’organismes internationaux, des femmes parlementaires, ainsi que celles du monde des affaires, des sciences, d’associations, et de mouvements féministes de différents pays. Au moment où le Gabon envisage de donner davantage de droit à la femme, cette réunion internationale de femmes pour les femmes est donc de bon aloi pour la présidente du Sénat, Lucie Milébou Aubusson.