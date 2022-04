Gabon: Lucie Milebou édifiée sur le fonctionnement de la HAC

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 12 avril 2022, la présidente du Sénat, Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou a reçu en audience le nouveau président de la Haute autorité de la communication (HAC), Germain Ngoyo Moussavou. En toile de fond des échanges entre les deux personnalités: le fonctionnement de la HAC.

Nommé à l’issue du conseil de ministres du 10 mars 2022, Germain Ngoyo Moussavou est allé présenter ses civilités à la présidente de la plus haute chambre du Parlement. Avec Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, le patron des régulateurs des médias au Gabon a discuté du fonctionnement de la HAC.

« Cette visite de courtoisie a permis d’entretenir madame la présidente du Sénat du fonctionnement et des missions de la haute autorité de la Communication », a expliqué Germain Ngoyo Moussavou. Selon lui, le Sénat étant une autorité de nomination des membres de la Haute autorité de la Communication, cette visite sonne donc comme une priorité. « Le Sénat nomme deux des 9 membres de la HAC. Ceci explique en partie l’objet de la visite », a-t-il soutenu.



Rappelons que la HAC relève de la mise en œuvre du dialogue politique d’Angondjé qui s’est tenu les mois de mars et mai 2017, sur convocation du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimbo. Les participants à cet événement avaient décrié les insuffisances à caractère « partisan » du Conseil national de la Communication (CNC) et de son manque d’impartialité et d’autonomie dans sa mission.