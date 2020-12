Gabon: Lucie Milebou décorée de la médaille d’or pour «son brillant mandat au Sénat»

C’est au cours de la cérémonie de clôture de la 2ème session ordinaire du Sénat que la présidente de cette institution Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, a été décorée de la médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale pour y avoir assuré l’intérim durant 9 mois. Une distinction qui intervient au moment où s’achève le mandat de la 4ème législature de la plus haute chambre du Parlement.

Débutée le 27 février 2015, la 4ème législature du Sénat s’est achevée ce mercredi 30 décembre à l’issue de la cérémonie de clôture de la 2ème session ordinaire, conformément à l’article 41 de la Constitution. Un événement marqué par la remise de la Médaille d’Or de l’Assemblée Nationale à la présidente de cette institution Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou des mains de son collègue Faustin Boukoubi.

Lors de son discours de circonstance, celle qui quittera le perchoire de la chambre Haute du Parlement, a tenu à exprimer sa gratitude au président de l’Assemblée nationale qui sonne comme « reconnaissance de la patrie ». Pour Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou, cette médaille d’or « est une preuve supplémentaire de l’excellence des rapports qu’entretiennent, et qui scelle à jamais une confraternité reconnue entre l’Assemblée nationale et le Sénat ».

A noter que cette distinction vient surtout couronner le rôle majeur de la présidente du Sénat après la décision de la Cour constitutionnelle de mettre un terme au mandat des députés de la 12ème législature le 30 Avril 2018. Lucie Milebou Aubusson épouse Mboussou avait de ce fait assuré l’intérim de la chambre basse 9 mois durant. Par ailleurs, si elle a tenu à défendre le rôle de l’institution qu’elle a présidée pendant 6 années, elle n’a pas manqué de faire un bilan des travaux de la 4ème législature.

Ainsi, le Sénat a adopté 188 lois dont les plus emblématiques sont, entre autres les lois portant révision de la Constitution, les lois portant sur la décentralisation et le transfert des compétences de l’Etat aux Collectivités locales, la loi organique portant Code de l’Enfant en République Gabonaise les lois de finances et les lois de règlement ou encore la loi fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires.