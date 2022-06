Gabon: l’ouvrage «Faire sortir la grossesse» présenté au public au Cenarest

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le vendredi 10 juin 2022, le Département de recherche sur les dynamiques sociales ( DRDS) et de l’Institut de recherche en sciences humaines (IRSH) a organisé un colloque international au Cénarest portant sur le thème « faire sortir la grossesse: savoir, itinéraires et protocoles de l’avortement en Afrique subsaharienne ». Une rencontre dont l’objectif est de chercher les causes qui conduisent les femmes à pratiquer une interruption volontaire de grossesse (IVG).

C’est à l’occasion du Colloque international sur l’IVG que s’est tenue cette réunion présidée par le Coordonnateur scientifique et technique du Cenarest le Pr Jean-Emery Etoughe-Efe, du chef du DRDS Georges Moussavou, de plusieurs chercheurs et enseignants chercheurs d’Afrique et d’ailleurs. Une rencontre dont le but visé est de d’examiner les paramètres qui conduisent à l’avortement en Afrique subsaharienne.

Ainsi, il était question pour les chercheurs d’Afrique et d’ailleurs de s’interroger sur les avortements clandestins, afin de trouver des solutions pour les éradiquer. « Comment les sciences humaines et sociales rendent-elles compte de cette réalité à la fois silencieuse et tragique?. », s’est interrogé le commissaire du Centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST). Occasion pour ces derniers de présenter l’ouvrage collectif intitulé « Faire sortir la grossesse » qui est une réflexion scientifique analysant les parcours des filles et femmes souvent en détresse face à l’angoisse d’une grossesse non désirée.

Par ailleurs, au cours des échanges d’autres thèmes sur l’IVG ont été abordés notamment par Bernard-Aristide Bitouga qui a informé sur « les pratiques et représentations socioculturelles chez les jeunes au Cameroun », egalement la Gabonaise Marcelle Ibinga qui a exposé sur « la légalisation de l’avortement: une loi parallèles aux réalités gabonaises ». Il faut noter que c’est en 2019 que le colloque sur l’IVG en Afrique subsaharienne est né au cours d’une journée de réflexion par le Département de recherche sur les dynamiques sociales ( DRDS) et le réseau d’Afrique centrale pour la santé reproductive des femmes au Gabon, au Cameroun, et en Guinée équatoriale.

Geneviève Dewuno