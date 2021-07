Gabon: Louise Mushikiwabo échange avec les responsables de la CEEAC et les ambassadeurs francophones

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 23 juin dernier le Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) Louise Mushikiwabo était l’hôte des hauts responsables de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) au siège de l’institution communautaire à Libreville. Il était question lors de cette rencontre d’échanger sur le renforcement de la coopération entre les deux institutions.

En effet, en l’absence du président de la Commission, Gilberto Da Piedade Verissimo, c’est le Commissaire en charge des affaires politiques, Paix et Sécurité, Mangaral Bante, assurant l’intérim du Président, et la Commissaire à l’aménagement du territoire et aux infrastructures, Marie Thérèse Chantal Mfoula qui ont accueilli le secrétaire général de l’OIF.

Lors de cette entrevue, Louise Mushikiwabo et les hauts responsables de la Commission de la Communauté economique des Etats de l’Afrique centrale ont pu échanger sur le renforcement de la coopération institutionnelle entre les deux organisations, notamment dans les domaines de la prévention des crises, l’accompagnement des processus électoraux l’accompagnement à la transition au Tchad et la situation en République centrafricaine. Autre sujet de discussion, la coopération en matière économique et numérique.

D’ailleurs dans ce cadre, l’OIF organise, du 11 au 20 octobre 2021, en collaboration avec les autorités du Vietnam et du Cambodge, une mission économique et commerciale qui réunira environ 70 opérateurs économiques et institutionnels francophones en provenance d’Afrique, d’Amérique du Nord, d’Europe occidentale et de l’océan Indien.

Dans un second temps, la secrétaire générale de la Francophonie s’est également entretenue, le jeudi 24 juin à la Représentation de l’OIF pour l’Afrique centrale, avec le Groupe des Ambassadeurs Francophones du Gabon (GAF), créé le 3 juin dernier et présidé par l’Ambassadeur du Maroc au Gabon Abdellah Sbihi. Les échanges ont tourné essentiellement autour du prochain Sommet de la Francophonie qui se tiendra à Djerba (Tunisie) en novembre prochain, et des chantiers de la transformation de l’Organisation.