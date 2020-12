Gabon: l’ordre national des sages femmes vulgarise l’ordonnance portant création de son organisation

C’est dans le but de vulgariser les dispositions contenues dans l’ordonnance N° 0009 / PR / 2020 du 14 août 2020 portant création de l’Ordre national des sages femmes du Gabon, que l’Association des Sages femmes du Gabon (ASFG) organise depuis le 18 novembre dernier des campagnes de sensibilisation et d’appropriation de cet organisme. L’initiative a déjà touché la quasi-totalité des structures de santé du Grand Libreville et compte s’étendre vers l’intérieur du pays.

Le 14 août dernier, le conseil des ministres entérinait le projet d’ordonnance portant création, attribution et organisation d’un Ordre national des sages-femmes du Gabon. L’ordre à encadrer juridiquement la profession, protéger les sages-femmes ainsi que les communautés de femmes.

Dans le cadre de cette mission, l’Association des sages-femmes du Gabon, unique cercle de réflexion qui existait jusqu’ici, a décidé de mener des campagnes de sensibilisation et d’appropriation de l’ordonnance N° 0009 / PR / 2020 du 14 août 2020 portant création de l’Ordre national des sages-femmes du Gabon. Objectif, amener les sages femmes à prendre connaissance de l’ordonnance et des nouvelles dispositions encadrant le métier.

Pour ce faire, le directoire de l’Association des sages femmes du Gabon tient depuis novembre dernier des ateliers de sensibilisation et d’appropriation dans les structures sanitaires de Libreville, Owendo et Akanda. Après avoir fait le tour des établissements sanitaires du Grand Libreville, l’ASFG a poursuivi ce lundi 14 décembre 2020 cette activité dans les centres médicaux de Ntoum et Kango. L’étape suivante selon l’Association des sages-femmes est « la sensibilisation dans les 8 provinces restantes ».