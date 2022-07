Gabon: l’Ordre des sages-femmes en campagne d’adhésion

Ecouter cet article Ecouter cet article

Près de deux ans après sa création, l’Ordre national des sages-femmes du Gabon (l’ONSFG) a lancé la semaine dernière une campagne d’enrôlement des accoucheuses à travers les différentes structures hospitalières du pays. L’objectif est d’établir une liste définitive des adhérents afin d’assurer les missions qui sont assignées à cette structure.

C’est dans le but d’assurer la promotion de la profession et la défense des intérêts moraux et professionnels des sages-femmes que le conseil de l’Ordre national des sages-femmes du Gabon procède au recensement des accoucheuses. Il est question pour ces professionnels de la santé d’aboutir à la conception d’une liste des différents membres devant figurer sur le tableau de l’Ordre des sages femmes.

C’est le 24 août 2020 que le Conseil des ministres a adopté le projet d’ordonnance n°009/PR/2020 portant création de l’Ordre national des sages-femmes. Ainsi, cette opération permettra de recenser le personnel médical évoluant dans ce secteur. « Nous sommes sur le terrain pour le lancement des premières inscriptions au tableau de l’Ordre national des sages-femmes du Gabon. Nous avons estimé qu’il fallait aller vers les praticiennes pour recenser celles qui sont dans les structures », explique Rachel Ibinga Koula. La présidente de l’ONSFG.



Débutée lundi 11 juillet 2022, cette campagne a permis également à cette structure d’échanger avec les « accoucheuses » sur la réglementation liée à leur métier mais aussi de prendre connaissance des préoccupations des sages-femmes en lien avec la création de l’Ordre, ses missions, ses avantages et son impact sur leurs conditions de travail.

Geneviève Dewuno

