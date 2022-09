Gabon: Lord Ekomy Ndong en concert au Tapis royal le 17 septembre prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Considéré par beaucoup comme le porte étendard de la génération consciente gabonaise aux côtés de ses pairs du Nyabingui Produxions, Lord Ekomy Ndong opère un retour remarquable au Gabon après plus de 10 ans. En effet, le leader vocal de Movaizhaleine sera en concert le 17 septembre 2022 au Tapis royal à l’immeuble ANJ Empire sis au quartier Avorbam.

C’est assurément le cahier d’un retour au pays natal pour Alain Pierre Ndong Mba Meyong alias Lord Ekomy Ndong en terre gabonaise. Autant dire « M16 » est déterminé à enflammer le public qui n’a pas cessé de le réclamer. Répondant à l’appel du cœur et du peuple, Mong Y’Engong sera en concert privé à Libreville au Gabon. Une aubaine pour sa fanbase qui n’en demandait pas moins pour communier avec leur artiste. Ce dernier a d’ailleurs annoncé la couleur dans une courte vidéo devenue virale sur la toile.

Pour cette première date retenue pour le 17 septembre prochain, Lord Ekomy Ndong va se produire à la salle Tapis royal à l’immeuble ANJ Empire situé au quartier Avorbam. Un événement coordonné par Gstore Music qui veut dorénavant être bien plus qu’une simple plateforme de téléchargement légal de la musique gabonaise. Occasion pour l’artiste de revisiter son riche répertoire bâti au bout de 30 ans de carrière ponctués de succès et de combats.

Selon les organisateurs, l’accès à ce concert privé est conditionné par la présentation d’un ticket de réservation. Les personnes désireuses de participer au retour en grandes pompes de « l’homme qui marche avec la bible dans son sac » devront respectivement débourser les sommes de 30 et 50.000 FCFA pour la place et le duo. L’accès à la table Silver est accessible à 200.000 FCFA assorti de 2 champagnes offerts et de la charcuterie. La table Gold quant à elle, est fixée à 400.000 FCFA avec tous les avantages. Ne ratez pas l’arrivée du petit mutant qui a enfin quitté son coin.