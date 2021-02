Gabon: l’OPAM annonce une riposte en cas d’attaque médiatique contre ses membres

C’est par le biais d’une déclaration rendue publique ce lundi 15 février 2021 que l’Organisation patronale des médias (OPAM) a tenu à monter au créneau face à la multiplication d’attaques orchestrées par des «journaux proches du pouvoir ». Des agissements qui selon l’organisation la plus représentative du paysage médiatique sont aux antipodes de la solidarité qui commande l’exercice de la profession de journaliste.

Si d’entrée de jeu le président de l’Opam Guy Pierre Biteghe a salué la résurrection de certains journaux tombés en hibernation, il a dit regretter la résurgence des attaques contre d’autres médias par « des journaux proches du pouvoir ». En effet, depuis quelque temps, la toile est submergée de pseudo sites d’actualité, ne disposant ni de siège, ni d’adresse, ni même de journaliste identifié, qui aurait comme mission semble-t-il de saborder le travail de la presse légalement constitué.

Des médias, qui « au lieu de traiter l’information dans le respect de l’art, ont choisi le mercenariat médiatique ». « Ces médias s’en prennent personnellement et violemment aux personnes qui exercent le même métier », a fustigé le président de l’Opam. Une attitude qui s’inscrit aux antipodes de la solidarité corporatiste et qui pour l’Opam s’oppose à la charte d’éthique et de déontologie qui régit la presse au Gabon.

Tout en s’indignant contre cette attitude, l’Organisation patronale des médias a annoncé non seulement saisir les autorités compétentes pour mettre fin à ces pratiques mais aussi s’organiser pour rendre coup pour coup contre ces pseudos médias.