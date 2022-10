Gabon: l’ONU plaide pour plus de représentativité des femmes au Parlement

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mercredi 05 octobre dernier le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, chargé de l’Égalité des genres, Erlyne Antonela Ndembet Damas a reçu en audience à son cabinet la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Gabon Dr Savina Ammassari. Il était question au cours de cet échange d’évoquer la problématique de la représentativité des femmes dans les sphères politiques avec pour ambition de voir plus d’entre elles s’engager dans ce milieu.

Les femmes gabonaise s’intéressent-elles suffisamment à la chose politique ? C’est sans aucun doute la question qui vaut son pesant d’or dans le paysage politique et qui dénote du peu d’intérêt qu’éprouve la gente féminine pour ce domaine. C’est donc dans l’optique d’inverser la tendance que le membre du gouvernement a tenu à évoquer cette problématique avec la représentante du système des Nations-Unies.

Occasion pour Erlyne Antonela Ndembet Damas et son hôte de réaffirmer leur volonté d’accélérer les activités autour des initiatives qu’elles soutiennent, dont la matérialisation d’une plus grande participation politique des femmes lors des scrutins électoraux organisés au Gabon. En effet, malgré l’existence d’une loi sur les quotas soit 30%, les femmes sont encore très peu présentes au Sénat et à l’Assemblée nationale.

Par ailleurs, les questions de bonne gouvernance et des droits de l’Homme ont également été abordées à cette occasion. A cet effet, la coordonnatrice résidente du système des Nations-Unies au Gabon a rappelé que l’organisation a un programme d’actions pour soutenir les États en matière de renforcement des capacités des institutions telle que la Commission nationale des droits de l’Homme pour qu’elle s’arrime aux principes de parité.