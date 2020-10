Gabon: l’ONG sud-coréenne Coconut en soutien à l’ITO dans la lutte contre la Covid-19

L’Institut des Technologies d’Owendo (ITO), a reçu ce vendredi 22 octobre 2020 un don significatif de matériel d’hygiène et d’infirmerie de l’organisation non gouvernementale sud-coréenne Coconut. Un appui qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, lequel se veut être un soutien pour surmonter la crise.

C’est en présence des étudiants de l’Institut des Technologies d’Owendo (ITO), et de son personnel parmi lequel on a pu compter le directeur général Christian Didier Mouity, que cette remise de kit sanitaire s’est effectuée. Il s’agit d’un apport composé de 75% de matériel d’infirmerie et 25% de matériel d’hygiène octroyé à ITO pour renforcer ses outils de riposte contre la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui n’épargne aucun secteur d’activité.

L’Ong Coconut, via son Fonds Coconut oeuvre dans de nombreux pays africains pour l’éducation, la formation, la protection de l’environnement et du bien-être social. Il faut dire que la crise sanitaire actuelle est également une crise de comportement. Beaucoup y voient une opportunité d’adopter sur le long terme des comportements plus responsables en faveur des modes de vie, des relations sociales ou de l’environnement.

« Bien que ce don soit modeste, il s’inscrit dans l’éducation des manières. La crise que nous traversons aujourd’hui est également une crise de comportement pour l’avenir. Si nous n’intégrons pas de nouvelles manières de vivre, d’hygiène et des relations sociales, même si nous apportons assez de moyens ça ne nous aidera pas beaucoup », a expliqué Jean Aimé Nkogo Nkogo, enseignant de physique à l’ITO.

Quand à l’Ong Coconut, elle promet de « continuer de travailler avec l’Institut des technologies d’Owendo », a indiqué le représentant dudit organisme humanitaire, le missionnaire pasteur Park Jin Tae, par ailleurs manager général de l’International Youth Fellowship (IYF) au Gabon.