Gabon: l’ONG sens unique lance le challenge «Janvier sans alcool»

Lancé sur la toile l’an dernier par l’ONG Sens unique et la radio route FM le challenge « Janvier sans alcool » est de retour du 05 janvier 2022 au 05 février 2022. Un challenge qui a pour objectif de sensibiliser les populations sur les dangers de l’alcool avec en toile de fond se priver de cette boisson contenant de l’éthanol durant un mois.

L’ONG Sens unique a trouvé la solution pour permettre à la population de laisser son foie respirer quelque temps grâce au défi du « Janvier sans alcool ». Objectif pour les consommateurs, se sevrer de toute boisson alcoolisée durant le premier mois de l’année. Il faut souligner que ledit challenge est une manière pour cette organisation non gouvernementale de conscientiser les populations mais aussi les automobilistes sur les dangers de l’alcool.

A noter que cette opération est une opportunité pour bon nombre de consommateurs de pratiquer du sport et les autres activités physiques qui pourraient contribuer à la régulation du sang avec en bonus des économies sur le plan financier. De plus, il revêt plusieurs autres avantages tels que reprendre le pouvoir sur la consommation d’alcool, avoir plus d’énergie, une meilleure peau et perdre du poids.

«Ce concept que nous sommes en train de vulgariser au Gabon à travers les réseaux sociaux est aussi une manière de responsabiliser certains d’entre nous. Nous appelons à une prise de conscience de la part des consommateurs. Faites un mois sans boire sans fête arrosée vous verrez que vous gérerez mieux votre argent. Nous sommes très satisfaits de voir que plusieurs personnes et associations se mettent dans ce concept et c’est tout un honneur.» a indiqué Cédric Bassadila Moutendi, président fondateur de l’ONG Sens unique et radio route FM.

Esther Kengue

Stagiaire