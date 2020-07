Gabon: l’ONG Sens unique exige plus de rigueur dans la délivrance des visites techniques

La problématique de la recrudescence des accidents de circulation dans le pays n’a pas fini de susciter des réactions au sein de l’opinion qui s’interroge sur le laxisme des autorités face à ce phénomène qui ne cesse d’endeuiller des familles. Pour le bureau exécutif de l’organisation non gouvernemental (ONG) Sens unique outre la prudence et le respect des mesures de sécurité, le ministère des Transports devrait faire preuve de rigueur dans la délivrance des visites techniques.

Évoluant dans le domaine de la sécurité routière et l’environnement, cette organisation a, au cours d’une sortie le week end écoulé tenu à interpeller les pouvoirs publics sur le phénomène des accidents de circulation. Il faut dire qu’elle intervient quelques jours seulement après les accidents de la circulation survenus le samedi 4 à Nkok et le dimanche 5 juillet à Kango, occasionnant respectivement 2 et 5 morts, puis de graves blessés

Au cours de sa déclaration, le président de l’ONG Sens unique Cédric Bassadila Moutendi, a appelé les automobilistes à la prudence et au respect des mesures de sécurité. « Nous devons tous être responsables. Car parfois nous sommes à l’origine du malheur des autres sur les routes. Beaucoup ont perdu leur vie parce qu’un individu a pris le volant en état d’ivresse, ou parce qu’il est tout simplement allé payer une visite technique sans que son véhicule défectueux, ne passe un quelconque contrôle. Il faut que cela cesse », a-t-il martelé.

S’il s’est félicité de la récente visite du ministre des Transports Léon Armel Bounda Balonzi dans les structures de contrôle technique, il a toutefois interpellé ce dernier sur la nécessité de faire preuve de plus de rigueur à l’encontre des structures de contrôle technique qui font dans la délivrance complaisante de ces documents essentiels à la conduite.