Gabon: l’ONG RGEDD grand vainqueur de l’Hackathon Azobé

Le vendredi 19 mars dernier le siège de l’incubateur numérique situé au centre ville a servi de cadre à la cérémonie finale du 1er Hackathon Azobé co-organisé par Le Centre de Ressources pour la Société Civile (CRSC) et la Société Innovation Numérique du Gabon(SING). Cette phase a permis au jury de désigner le vainqueur parmi les trois équipes finalistes qui ont présenté leurs projets, qui se voulaient sociaux innovants et durables.

Cette seconde phase de présentation a permis aux trois ONG retenues en finale de présenter les projets sur lesquels ils travaillaient. Notamment, RGEDD avec « café vert » dont le but est la mise en place d’une structure de pré-collecte de déchets, MALACHIE qui présentait « AVEC », un programme d’autonomisation et de veille d’épargne communautaire et l’ONG De Need avec « Pivama » qui œuvre pour la protection de la mangrove et donc lutte contre l’insalubrité.

Ainsi, le jury, composé d’experts en NTIC mais également dans d’autres domaines, a examiné les projets les plus novateurs ayant un fort intérêt social. Pour le Centre de Ressources pour la Société Civile (CRSC) et la Société Innovation Numérique du Gabon(SING) l’objectif de ce Hackathon était de structurer les projets innovants d’ONG tout en apportant un appui personnalisé à l’exécution du meilleur projet à l’issue des auditions qui se sont déroulées le vendredi 19 mars dernier.



Au terme de ces auditions de projets, c’est l’ONG RGEDD qui avait pour projet la mise en place d’une structure de pré-collecte de déchets qui ressort vainqueur de cette édition. Elle bénéficiera ainsi du programme d’accompagnement « Techclinic » de la SING pendant un mois qui, devrait la conduire à son exécution et son effectivité sur le marché numérique gabonais.