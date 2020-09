Gabon : l’ONG MOGNU au chevet des personnes âgées de Melen

Association à but non lucratif créée le 3 novembre 2018 en France dans le but de lutter entre autres, contre les infanticides et autres abandons d’enfants, MOGNU fait partie de ces associations militant pour une prise de conscience sociale. Dans cette optique, cette ONG présidée par Dja-Tsingue Nzigou, vient de réaliser une action citoyenne en faveur des personnes âgées de la gériatrie de Melen.

Portée sur l’aide et la prise en charge de personnes fragilisées par des parcours ou des histoires de vie difficiles, l’organisation non gouvernementale (ONG) MOGNU, vient de poser un nouvel acte charitable. En effet, consciente des difficultés que rencontrent les personnes âgées de la gériatrie de Melen, l’association s’y est récemment rendue en vue de proposer à ces personnes du troisième âge des activités bénévoles ludiques.

Au menu de cette visite, de nombreuses activités telles que la danse, le chant, la lecture et surtout le partage de denrées alimentaires et autres produits de première nécessité. Dans un contexte extrêmement délicat, au regard de la crise sanitaire actuelle, l’ONG s’est donc une nouvelle fois montrée solidaire d’une frange de la population trop souvent laissée pour compte.

Rendue possible grâce à l’ouverture d’une collecte de fonds sous l’appellation « à vos 5€ à vos 500 fcfa » qui a permis de récolter un peu plus de 200 euros, cette initiative s’inscrit pleinement dans la volonté de MOGNU, de participer à la prise en charge des personnes vieillissantes dans les lieux de prise en charge médico-sociale. Par ailleurs, l’ONG envisage à moyen terme, de construire un établissement d’accueil pour les enfants, ce qui reflète un peu plus sa noble ambition.