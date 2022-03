Gabon: l’ONG Les fils du pays en soutien aux femmes commerçantes d’Akébé￼

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans le cadre de leurs diverses activités auprès des populations que les membres de l’ONG Les fils du pays ont effectué une descente sur le terrain ce samedi 19 mars 2022 au marché d’Akébé dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville. Occasion pour la plateforme présidée par Thierry Makando d’apporter son soutien aux femmes commerçantes de ce marché en leur remettant un important lot de matériel.

C’est près d’une centaine de femmes exerçant au marché d’Akébé dans le 3ème arrondissement de la commune de Libreville qui ont bénéficié d’un important lot de matériel offert par l’ONG Les fils du pays ce samedi 19 mars 2022. Un moment de joie et de vive émotion en cette période où plusieurs familles peinent souvent à joindre les deux bouts dans un contexte fortement impacté par la crise sanitaire et qui essaie de se relever du fait de la levée des mesures restrictives liées au covid-19.

Dans un esprit de solidarité, les membres de l’ONG les Fils du pays et son président, Thierry Makando ont tenu à apporter leur soutien aux femmes commerçantes de ce marché. Ainsi un important lot de matériel composé de de parasols, de cuvettes, de bassines et de sacs d’emballage. Un geste qui s’inscrit dans la droite ligne des valeurs de solidarité et d’entraide vient

prouver une fois de plus les valeurs de solidarité prônées par cette association.

La journée a été agrémentée par des échanges avec les femmes commerçantes. Lesquelles ont soumis plusieurs difficultés auxquelles elles sont confrontées et dont l’ONG a pris acte. Pour Thierry Makando, cette remise de matériel pourrait devenir une tradition qui rentre dans le cadre des missions que s’est données la plateforme dont il a la charge. Les Fils du Pays entendent placer le bien-être des concitoyens au centre de leurs préoccupations par la multiplication des gestes de cette nature sur toute l’étendue du territoire national.