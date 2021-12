Gabon : l’ONG Les fils du pays en père noël à Owendo

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est dans un élan de solidarité en ces temps de fête que les membres de l’ONG Les fils du pays ont offert des cadeaux aux enfants de la commune d’Owendo le vendredi 24 décembre dernier. Une initiative qui intervient deux semaines après le lancement officiel de la structure associative et qui s’inscrit dans la droite ligne des missions de la plateforme présidée par Thierry Makando.

C’est plus de 350 enfants venus de tous les recoins du quartier d’Owendo et ses environs qui ont pris part à la journée récréative organisée par l’ONG Les fils du pays dans le cadre de la célébration de la fête de Noël. Un moment de joie et de vive émotion en cette période où plusieurs familles peinent souvent à offrir des moments festifs à leurs progénitures surtout en ces temps de crise liés au covid-19.

Dans un esprit de solidarité, les membres de l’ONG les Fils du pays et son président, Thierry Makando ont tenu à partager avec les enfants d’Owendo ce moment de joie et de bonheur. La journée a été agrémentée par de nombreux jeux notamment pour le bonheur des bénéficiaires qui n’oublieront pas de sitôt ce geste dont ils espèrent la pérennisation.

Pour Thierry Makando, cet arbre de Noël qui pourrait devenir une tradition rentre dans le cadre des missions que s’est données l’ONG dont il a la charge. Les Fils du Pays entendent placer le bien-être des concitoyens au centre de leurs préoccupations par la multiplication des gestes de cette nature sur toute l’étendue du territoire national.